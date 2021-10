Bundesratsbeschlüsse : Schärfere Bußgelder für Verkehrssünder

Die Länderkammer hat erstmals einen Politiker der Linken zum Präsidenten gewählt. Und eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Dazu zählt: Raserinnen und Raser müssen sich künftig in Acht nehmen.

Berlin | In seiner ersten Sitzung nach der Bundestagswahl hat der Bundesrat mehrere Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, die Millionen Menschen betreffen. Außerdem bestimmte die Länderkammer am Freitag einen neuen Präsidenten: Zum ersten Mal wird ab November ein Politiker der Linken den Vorsitz übernehmen. Der Bundesrat wählte am Freitag einstimmig den ...

