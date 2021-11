Justiz : Sächsische AfD reicht Klage gegen 2G-Regeln ein

Sachsen gilt als Vorreiter bei der 2G-Regel in Restaurants oder Kneipen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Für die AfD kommt das einem Impfzwang gleich - die Partei zieht vor Gericht.

Dresden | Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag geht gerichtlich gegen die neue Corona-Schutzverordnung vor. Die Abgeordneten wollen vom Verfassungsgerichtshof die 2G-Regel überprüfen lassen, wie die Fraktion am Sonntag mitteilte. Sachsen hatte am Montag (7. November) als erstes Bundesland die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens eingeführt. D...

