„Friedlich eingeschlafen“: : Sachsens Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot

Der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen Kurt Biedenkopf ist gestorben. Das teilte die Staatskanzlei in Dresden mit.

Dresden | Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. Er sei am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, teilte die Staatskanzlei in Dresden im Auftrag der Familie am Freitag mit. Weitere Infos folgen ...

