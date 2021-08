Geschlechterneutrale Sprache : Sachsen verbietet Genderformen mit Satzzeichen an Schulen

Manche Schüler und Lehrer in Sachsen müssen sich umgewöhnen: Das Kultusministerium in Dresden verbietet Genderformen mit Satzzeichen.

Dresden | An sächsischen Schulen sollen künftig keine Sonderzeichen für eine geschlechterneutrale Sprache mehr verwendet werden. Ein entsprechendes Schreiben an die Schulleiter sei vor Beginn des neuen Schuljahres verschickt worden, erklärte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Keine Gendersternchen in Elternbrief...

