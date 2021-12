Fackelzüge : Video: Polizei in Sachsen rüstet sich vor Protest von Corona-Gegnern

Seit Wochen mobilisieren Gegner der Corona-Politik in Sachsen. Gibt es nach den bedrohlichen Szenen vor dem Haus von Ministerin Köpping einen neuen Höhepunkt des Protests?

Dresden | Nach dem Entsetzen über den Fackelaufmarsch vor dem Privathaus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) bereitet sich die Polizei in Dresden auf einen Großeinsatz vor. Insbesondere in sozialen Netzwerken werde zu dem Protest aufgerufen, hatte die Polizei am Freitag mitgeteilt. Im Video: Warum sich die Polizei in Sachsen gegen Proteste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.