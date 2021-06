Kenia-Koalition keine Option : Sachsen-Anhalt: Grüne schließen Zusammenarbeit mit CDU und SPD aus

Die Kenia-Koaltion ist nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Regierungsoption vom Tisch. Die Grünen haben sich gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot-Grün entschieden.

Magdeburg | Die Grünen stehen in Sachsen-Anhalt nicht erneut für eine Koalition mit CDU und SPD zur Verfügung. Das habe der Landesvorstand am Montagabend beschlossen, sagte der Landesvorsitzende Sebastian Striegel nach einer Vorstandssitzung am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Lesen Sie auch: Koalitionsfrage in Sachsen-Anhalt: Das sagt Wahlsiege...

