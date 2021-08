Bundestagswahl : Saar-Grüne dürfen nicht mit Landesliste zur Wahl antreten

Ein bitterer Tag für die Grünen: Sie werden bei der Bundestagswahl im Saarland nicht per Zweitstimme wählbar sein. Das wird auch Folgen für das bundesweite Ergebnis haben.

Berlin | Rückschlag für die Grünen im Bundestagswahlkampf: Ihre Landesliste im Saarland bleibt endgültig von der Wahl ausgeschlossen. Das hat der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag in Berlin entschieden. Er wies eine Beschwerde gegen einen gleichlautenden Beschluss des Landeswahlausschusses als unbegründet zurück. Dadurch können die Grünen ...

