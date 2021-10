Regierungsbildung : SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten weiter sondieren

Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wurde in Berlin auch über ein neues Abgeordnetenhaus abgestimmt. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kündigt nun an, wie es weitergehen soll.

Berlin | Die SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen. Zum einen seien Sondierungen mit Grünen und FDP geplant, zum anderen mit Grünen und Linken, teilte die SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag mit. Die Präferenz für die SPD sei ein Am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.