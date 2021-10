Kommentar : SPD-Spitze: Machtzentrum liegt künftig beim Kanzler Scholz

Norbert Walter-Borjans wird als Mann des Übergangs an der SPD-Spitze in die Geschichte eingehen. Das Machtzentrum der Partei liegt jetzt woanders.

Berlin | Bis zuletzt taten sich Moderatoren schwer, den Namen Norbert Walter-Borjans unfallfrei auszusprechen. Der 69-Jährige blieb im Team mit der ebenso eher unbekannten Saskia Esken an der Spitze der SPD ein Mann des Übergangs. Dass die beiden Unbekannten im Rennen um die Führung der damals am Boden liegenden Partei sich am Ende gegen Schwergewicht und Bund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.