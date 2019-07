Zehntausende Vollstreckungen im Norden : Rundfunkbeitrag: So oft mussten Kommunen Geld für ARD und ZDF eintreiben

Mehr als acht Milliarden Euro haben die Deutschen vergangenes Jahr als sogenannten Rundfunkbeitrag entrichtet – Rekord! Aber was passiert mit denjenigen, die nicht zahlen? Um die kümmern sich im Zweifelsfall die Rathäuser vor Ort und vollstrecken. Aber die sind gar nicht begeistert, bei säumigen Bürgern klingen zu müssen.

von Dirk Fisser

22. Juli 2019, 07:11 Uhr

Osnabrück | 17,50 Euro im Monat muss jeder Haushalt in Deutschland als sogenannten Rundfunkbeitrag zahlen, früher umgangssprachlich GEZ-Gebühren genannt. Das Geld fließt an die neun Landesrundfunkanstalten unter dem Dach der ARD, das ZDF und das Deutschlandradio.

Exakt 8.008.639.120,91 Euro standen im vergangenen Jahr auf der Einnahmenseite des Beitragsservice. So viel wie noch nie. Und das obwohl 1,21 Millionen sogenannte Beitragskonten sich im Vollstreckungsverfahren befanden, sie also ausstehende Zahlungen trotz Mahnung nicht beglichen haben.



Die Lage in Norddeutschland

Die Gelder treibt der Beitragsservice allerdings nicht selbst ein. In Norddeutschland beispielsweise schickt der NDR sogenannte Vollstreckungshilfeersuchen an die jeweilige Kommune, in der der Schuldner lebt. Das Rathaus schickt dann seine Mitarbeiter los. Etwas mehr als 218.000 Ersuchen waren es vergangenes Jahr, dabei ging es um Forderungen in Höhe von 68,1 Millionen Euro. Das teilt der NDR auf Anfrage mit.

Etwa 55 Prozent der Ersuche entfielen auf Niedersachsen, oder anders gesagt: 122.000 Ersuchen über einen Gesamtbetrag von 37,5 Millionen Euro. Dahinter folgt Schleswig-Holstein mit 43.816 Ersuchen über 13,1 Millionen Euro vor Mecklenburg-Vorpommern (26.135 Ersuche; 8,7 Millionen Euro) und Hamburg (25.924 Ersuche; 8,8 Millionen Euro). Die kleinste Rundfunkanstalt Radio Bremen wird gesondert aufgeführt. In Bremen und Bremerhaven ergingen laut Beitragsservice 12.131 Ersuche. Insgesamt sind die Zahlen rückläufig.

Für jeden Auftrag zahlt der NDR den Kommunen Geld. Das ist im Verwaltungsvollstreckungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes festgehalten. Rückt die Stadt Schwerin aus, bekommt sie dafür 25 Euro, die Stadt Flensburg schon 26 und Osnabrück 27,10 Euro. In Niedersachsen war die Summe erst kürzlich erhöht worden.



Probleme mit Reichsbürgern

Thorsten Bullerdiek von Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sagt: „Die Gebühren reichen meist nicht aus, um die Kosten zu decken.“ Das Eintreiben des Rundfunkbeitrages sei oft mit großem Aufwand verbunden. „Bei der Vollstreckungstätigkeit gab und gibt es leider häufig Probleme gerade mit sogenannten Reichsbürgern“, sagt Bullerdiek. Die Letztgenannten lehnen die Bundesrepublik Deutschland und all ihre Organe ab. Folglich akzeptieren sie auch den Rundfunkbeitrag nicht. Fordert der Staat diesen stellvertretend ein, kann es schon einmal hoch hergehen.

Ähnlich lauten die Klagen aus Schleswig-Holstein. „Der Aufwand ist deutlich höher als die Pauschale, die der NDR zahlt“, sagt Jochen Nielsen vom schleswig-holsteinischen Gemeindetag. Eine Erhöhung müsste die Politik auf Landesebene beschließen. „Aber bislang haben wir damit kein Gehör gefunden“, so Nielsen.



Sollten Anstalten Kommunen mehr zahlen?

Sein Kollege Bullerdiek beklagt, dass der Weg zur Anpassung sehr schwierig und zu langwierig sei. Sein Vorschlag: Der jeweilige Gebührensatz sollte an die Gehaltssteigerungen im Öffentlichen Dienst gekoppelt werden. Bekommen die Rathaus-Mitarbeiter also mehr Geld, steigt die Kostenpauschale, die der NDR vorab zahlt, automatisch mit an.

Der Rundfunkbeitrag wird seit 2013 pro Haushalt erhoben. Zuvor musste nur bezahlen, wer tatsächlich ein Radio oder einen Fernseher besaß. Derzeit wird diskutiert, ob und in welcher Höhe der Beitrag ab 2020 steigen sollte.