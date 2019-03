Seit Oktober 2017 : Keine Rettungsgasse gebildet: Schon fast 2000 Autofahrer bestraft

Seit Oktober 2017 gibt es härtere Strafen für Autofahrer, die nicht die vorgeschriebene Rettungsgasse bilden.

von dpa

28. März 2019, 17:08 Uhr

Flensburg | Weil sie nicht wie vorgeschrieben eine Rettungsgasse gebildet hatten, sind seit Herbst 2017 rund 1700 Autofahrer in der Flensburger Verkehrssünderdatei erfasst worden. Die Verschärfung des Tatbestandskatalogs war am 6. Oktober 2017 in Kraft getreten, wie das Kraftfahrtbundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte.

In der Regel wird "Nichtbilden einer Rettungsgasse" seitdem mit zwei Punkten im Fahreignungsregister geahndet. Außerdem sind Bußgelder zwischen 240 und 320 Euro fällig – je nachdem, ob Rettungsfahrzeugen nicht sofort Platz gemacht wird oder ob es sogar zu einer Gefährdung oder zu einem Unfall kommt. Zu Unfällen kam es laut der vorläufigen Statistik bis Ende 2018 sechs Mal.

FDP fordert Videotechnik für Polizei und Feuerwehr

Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet – unter Hinweis auf Antworten auf eine Kleine Anfrage der FDP im Bundestag. Gegenüber der Zeitung forderte der FDP-Verkehrsexperte Christian Jung, Rettungswagen und Feuerwehren mit moderner Videotechnik auszurüsten, damit Ermittlungsbeamte dann auf das Material zurückgreifen könnten. Vor allem Lkw-Fahrer nähmen zu oft zu wenig Rücksicht. Auch das Thema Gaffer gehöre in diesem Zusammenhang nochmal auf die Tagesordnung.