Chefplaner des Irak-Kriegs : Ex-US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot

Nach seiner politischen Karriere blieb er den meisten Leuten als Architekt des umstrittenen US-Militäreinsatzes im Irak in Erinnerung. Nun ist Donald Rumsfeld im Alter von 88 Jahren gestorben.

Washington | Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Der republikanische Politiker sei im Kreis seiner Familie in Taos im US-Bundesstaat New Mexico gestorben, teilte die Familie am Mittwoch (Ortszeit) in einer Stellungnahme mit. Rumsfeld wurde 88 Jahre alt. Der Republikaner war von 2001 bis 2006 Pentagon-Chef unter dem damaligen Präsidente...

