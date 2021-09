Rudolf Scharping im Interview : Terroranschlag auf das World Trade Center: „Ich hatte Angst um meine Tochter“

Nach den Anschlägen vom 11. September musste Rudolf Scharping als Verteidigungsminister kühlen Kopf bewahren - dabei lebte seine Tochter in New York. Im Gespräch erinnert sich der 73-Jährige an den Terror und die Folgen.

Schwerin | Herr Scharping, Sie waren am 11. September 2001 Bundesverteidigungsminister. Wie erinnern Sie die Anschläge auf das World Trade Center?'Ich kam gerade aus einer Ausschusssitzung ins Büro; ich sah eine Maschine in eines der Hochhäuser fliegen, im Fernsehen. Zuerst dachte ich, das wäre ein schlechter Spielfilm, so eine Art Science Fiction. Mir wurde dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.