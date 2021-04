Rest der Republik : Gepriesen sei der antipandemische Schutzwall!

Der Newsletter von Burkhard Ewert gibt den Bürgern in der Fläche eine Stimme - dem „Rest der Republik“.

Osnabrück | Ich weiß wenig über das Leben in der DDR. Kurz nach der Wende habe ich eine Weile in Rostock gewohnt. In Studium und Beruf und auch privat habe ich mich immer wieder mit Ostdeutschland befasst. Ein Teil der Familie wohnt in Sachsen-Anhalt, wichtige Titel unseres Redaktionsverbundes erscheinen auf früherem DDR-Gebiet. Aber es wäre anmaßend zu beurteile...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.