Pandemie : Rekordwert von rund 208.000 Neuinfektionen in Frankreich

Jede Sekunde werden in Frankreich zwei Menschen positiv auf Corona getestet. „Das sind Zahlen, die mich in Schwindel versetzen“, sagt Gesundheitsminister Véran.

Paris | Die Zahl der binnen eines Tages in Frankreich nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen ist auf rund 208.000 gestiegen. „Beim Blick auf die Zahlen, die wir registrieren, neige ich dazu, von einer Flutwelle zu sprechen“, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran in der Nationalversammlung in Paris, wie der Sender France info berichtete. „Das sind Zahlen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.