Corona-Pandemie : Rekord bei Corona-Inzidenz - Ampel plant 3G am Arbeitsplatz

Galoppierende Corona-Inzidenzen sorgen für Alarmstimmung. Doch die absehbare neue Koalition will den Katalog möglicher Einschränkungen kürzen - andere Maßnahmen hingegen einführen.

Berlin | Mit einer Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz und finanziellen Hilfen für Kliniken sollen die drastisch steigenden Corona-Zahlen eingedämmt werden. Das verlautete am Montag in Berlin von Vertretern der möglichen künftigen Ampelkoalition. Gleichzeitig soll die bisherige Rechtsbasis für drastische Corona-Einschränkungen tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.