Digitaler Ausweis : Dürfen Geimpfte und Genesene reisen? Fragen und Antworten zum Impf-Zertifikat

Reisen ohne Quarantäne für Geimpfte und Genesene: Was bietet und wann kommt der EU-Impfausweis? Fragen und Antworten.

Berlin | Ein EU-weit einheitlicher Impfausweis soll ab dem Sommer das Reisen in Europa trotz Corona-Pandemie ermöglichen. Das EU-Parlament machte am Mittwoch den Weg für finale Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten frei. Hier bahnt sich wegen Änderungsforderungen allerdings Streit an. Das Thema ist ein wichtiges Anliegen der stark vom Tourismus abhängigen Mitg...

