Parlamentswahl : Regierungswechsel in Norwegen: Sozialdemokraten klar vorn

Nach acht Jahren unter einer konservativen Regierungschefin rückt Norwegen nach links. In der nordeuropäischen Öl-Nation hat künftig aller Voraussicht nach ein Sozialdemokrat das Sagen.

Oslo | Die sozialdemokratische Arbeiterpartei hat die Parlamentswahl in Norwegen gewonnen und steht vor der Übernahme der Regierungsmacht in dem skandinavischen Land. Nach der vorläufigen Auszählung von knapp 80 Prozent der abgegebenen Stimmen kamen die Sozialdemokraten um ihren Vorsitzenden Jonas Gahr Støre am späten Montagabend auf 26,2 Prozent. Die kon...

