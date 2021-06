Ermittlungen gegen Polizisten : Rechtsextreme Chats: Innenminister löst SEK Frankfurt auf

Hessens Innenminister Beuth greift nach rechtsextremen Äußerungen in den Reihen des SEK durch. Die Spezialeinheit wird grundlegend umgebaut. Ermittelt wird unter anderem wegen Hitler-Bildern und Hakenkreuzen.

Wiesbaden/Frankfurt | Das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Frankfurter Polizeipräsidiums wird aufgelöst. Das teilte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Hintergrund sind Ermittlungen wegen rechtsextremer Äußerungen von Polizisten in Chatgruppen. Die aufgedeckten Chats seien "völlig inakzeptabel", sagte Beuth. Sie ließen bei einig...

