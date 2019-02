Reaktionen zum INF-Vertrag : Polen fordert Stationierung amerikanischer Atomraketen in Europa

Die europäischen Staaten reagieren mit großer Besorgnis auf die Aufkündigung des INF-Vertrags.

von dpa, afp und Maximilian Matthies

01. Februar 2019, 17:01 Uhr

Brüssel | Besonders drastisch reagiert Polen auf die Ankündigung der USA, aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen aussteigen zu wollen. Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz forderte die Stationierung amerikanischer Atomraketen in Europa. "Es liegt in unserem europäischen Interesse, dass amerikanische Truppen und Atomraketen auf dem Kontinent stationiert sind", sagte Czaputowicz dem "Spiegel".

Der polnische Minister betonte eine Notwendigkeit von Nuklearwaffen, um auch in Zukunft den Frieden sichern zu können. Czaputowicz schloss nicht aus, dass eines Tages auch Nato-Atomraketen in Polen stehen könnten. "Das wünschen wir uns überhaupt nicht", so Czaputowicz. "Aber es hängt alles davon ab, wie sich Russland in Zukunft verhält, ob es seine aggressive Rüstungspolitik fortführt. Darüber müsste die Nato als Gemeinschaft entscheiden."

Nato-Staaten geschlossen hinter USA

Die Nato-Partner der USA haben sich geschlossen hinter deren Entscheidung zum Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen gestellt. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der Militärallianz heißt es, die Verbündeten unterstützten den Schritt uneingeschränkt. Es sei Russland, das den Vertrag mit seinem Marschflugkörpersystem vom Typ 9M729 verletze. Dieses stelle eine signifikante Gefahr für die euroatlantische Sicherheit dar.

Die Nato-Staaten forderten Russland auf, die noch verbleibende sechsmonatige Kündigungsfrist zu nutzen, um alle Systeme vom Typ 9M729 zu vernichten. Wenn das Land dies nicht tue, trage es die alleinige Verantwortung für das Ende des INF-Vertrags.

Ob die Nato im Fall des endgültigen Endes des Abkommens selbst neue Mittelstreckensysteme in Europa aufbauen könnte, geht aus der vom Nordatlantikrat verabschiedeten Erklärung nicht hervor. Dort heißt es lediglich, die Nato werde weiter die notwendigen Schritte unternehmen, um die "Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten" sicherzustellen.

Zugleich machen die 29 Bündnisstaaten deutlich, dass sie sich weiterhin für Abrüstung und Rüstungskontrolle einsetzen und eine konstruktive Beziehung zu Russland anstreben. Letzteres hänge aber vom Handeln Moskaus ab, heißt es in der Erklärung.

"Bundesregierung sollte aufhören, nur auf der Seite der Nato zu stehen"

Die Friedens- und Abrüstungsorganisationen Ican und IPPNW haben die deutsche Bundesregierung aufgefordert, alles gegen ein mögliches neues Wettrüsten und eine Stationierung von neuen nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa zu tun. "Die Bundesregierung sollte jetzt aufhören, nur auf der Seite der Nato zu stehen", sagte Xanthe Hall, Abrüstungsreferentin der IPPNW und Vorstandsmitglied von Ican Deutschland, der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. "Die Bundesregierung sollte jetzt klar im Sinne der deutschen Bevölkerung sagen: Wir wollen hier keine Atomwaffen, wir wollen keinen neuen Kalten Krieg in Europa haben."



Große Besorgnis in der EU

Ohne den Vertrag werde es weniger Sicherheit geben, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag am Rande eines EU-Außenministertreffens in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Es sei nun notwendig, das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle wieder auf die internationale Tagesordnung zu setzen.

"Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Vertrag von der russischen Seite verletzt wird", sagte er. "Ein Vertrag, dem zwei Vertragsstaaten angehören und der von einer Seite verletzt wird, der ist faktisch außer Kraft gesetzt." Zugleich lehnte es Maas erneut ab, in Reaktion auf den mutmaßlichen russischen Vertragsverstoß in eine Diskussion über atomare Aufrüstung in Europa einzusteigen. "Europa ist nicht mehr geteilt wie in Zeiten des Eisernen Vorhangs und deshalb sind alle Antworten aus dieser Zeit völlig ungeeignet, die Herausforderungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, zu beantworten", sagte er. "Der Kalte Krieg ist vorbei. Gott sei Dank."

Reaktionen kamen auch aus anderen europäischen Ländern:

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl erklärte, sie verfolge die Entwicklung "mit großer Besorgnis".

erklärte, sie verfolge die Entwicklung "mit großer Besorgnis". Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte: "Geografisch sind wir die Leidtragenden, wenn wieder Aufrüstung auf der Tagesordnung steht." Er halte es für befremdlich, dass man es mitten im Kalten Krieg geschafft habe, Raketen zu zerstören, jetzt aber wieder in Richtung eines Wettrüstens gehe. Aufgabe der EU müsse es nun sein, Amerika und Russland zum Dialog aufzufordern, sagte Asselborn. Er hoffe, dass man das fertigbringe.

sagte: "Geografisch sind wir die Leidtragenden, wenn wieder Aufrüstung auf der Tagesordnung steht." Er halte es für befremdlich, dass man es mitten im Kalten Krieg geschafft habe, Raketen zu zerstören, jetzt aber wieder in Richtung eines Wettrüstens gehe. Aufgabe der EU müsse es nun sein, Amerika und Russland zum Dialog aufzufordern, sagte Asselborn. Er hoffe, dass man das fertigbringe. Der ungarische Minister Peter Szijjarto forderte ebenfalls Gesprächsbereitschaft und verwies auf die besondere Situation der Länder in seiner Region. "Wann immer es einen Konflikt zwischen Ost und West gab, waren wir Zentraleuropäer die Verlierer", erklärte er.

forderte ebenfalls Gesprächsbereitschaft und verwies auf die besondere Situation der Länder in seiner Region. "Wann immer es einen Konflikt zwischen Ost und West gab, waren wir Zentraleuropäer die Verlierer", erklärte er. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte: "Wir wollen auf keinen Fall zusehen, wie unser Kontinent erneut zu einem Schlachtfeld wird – oder zu einem Ort, wo sich andere Supermächte einen Konflikt liefern."

sagte: "Wir wollen auf keinen Fall zusehen, wie unser Kontinent erneut zu einem Schlachtfeld wird – oder zu einem Ort, wo sich andere Supermächte einen Konflikt liefern." Offene Kritik an der erwarteten US-Ankündigung kam vom belgischen Außenminister Didier Reynders. "Ich denke, der Ausstieg ist keine gute Lösung", kommentierte er. Der Kampf gegen eine Weiterverbreitung von Atomwaffen werde sich nicht durch den Ausstieg aus der internationalen Zusammenarbeit gewinnen lassen.