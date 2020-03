Syrien-Krise : Putin und Erdogan vereinbaren Waffenruhe für Idlib

Nach langen Gesprächen haben Putin und Erdogan eine neue Waffenruhe für Idlib vereinbart.

von dpa

05. März 2020, 18:37 Uhr

Moskau/Istanbul | Die Türkei und Russland haben sich auf eine neue Waffenruhe in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Sie werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau.

Mehr Informationen in Kürze.