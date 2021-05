SPD-Kanzlerkandidat : ProSieben schmeißt Programm um: Linda Zervakis interviewt Olaf Scholz

Dass ProSieben weitere Spitzenkandidaten für eigene Formate angefragt hat, war bekannt. Nun hat einer zugesagt.

Unterföhring | Das TV-Interview mit der frisch gekürten Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lief so erfolgreich, dass der Privatsender ProSieben nun nachlegt: Am Mittwoch, 12. Mai, soll zur besten Sendezeit laufen: "ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview". Dann mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Studio, teilte ProSieben am Mittwoch...

