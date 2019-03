Kommentar : Polizeikosten beim Fußball: Hochmut kam vor dem Fall

Rumms. Das Bundesverwaltungsgericht hat seine Entscheidung über die Polizeikosten bei Risikospielen der Bundesliga ins rechte obere Eck gezimmert. Das Urteil passt ins Bild: König Fußball kann sich nicht mehr alles erlauben. Ein Kommentar.

von Burkhard Ewert

29. März 2019, 12:20 Uhr

Schwerin | Als der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer vor einigen Jahren mit der Idee Schlagzeilen machte, der Bundesliga über ein gewöhnliches Maß hinausgehende Werder-Einsätze seiner Polizei in Rechnung zu stellen, reagierten Fußballfreunde selbst der eigenen sozialdemokratischen Partei mehr als unterkühlt. Abenteuerlich, verfassungswidrig, naiv, so Ihre Einschätzung. Vielleicht war es aber auch nur ihr hochmütiger Anspruch, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.

Nach dem Oberverwaltungsgericht gab nun auch die dritte Instanz Bremen im Grundsatz Recht. Gegen die Gebühr bestehen keine Einwände, ganz im Gegenteil. Es sei plausibel und völlig rechtens, zwar keine allgemeinen, wohl aber besondere staatliche Leistungen nicht dem Steuerzahler anzulasten. Vielmehr sei der Veranstalter in die Pflicht zu nehmen, weil er aus der zusätzlichen Präsenz der Polizei bei Risikospielen einen zusätzlichen, gerade auch kommerziellen Vorteil ziehe. Im konkreten Fall seien lediglich Details der Abrechnung in Bremen im Nachgang noch einmal zu klären.

Exzesse und Gewalt

Das letzte Wort wird nun voraussichtlich das Bundesverfassungsgericht haben. Unabhängig davon spiegelt der Rechtsstreit wider, dass sich König Fußball in Deutschland nicht mehr alles erlauben kann. Persönliches Fehlverhalten von Fußballern, Funktionären und Fans, Geldexzesse, Betrug, Doping, aggressive Aus-und Abgrenzung und mangelnde Fairness sind ebenso abstoßend wie die ständige Fangewalt, die in Teilen immer noch verharmlost wird.

Es mag noch eine Weile dauern. Viele Deutsche lieben den Fußball weiterhin. Die Besucherzahlen sind gut, die Zahl der Fernsehzuschauer stabil. Aber wenn sich nichts ändert, könnte das System auf eine Rutschbahn geraten. Die Profiszene sollte sich ihrer Macht nicht zu sicher sein. Das ging schon vor Gericht schief.

Folgen Sie unserem Autoren gerne bei Twitter.