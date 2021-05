Neue Umfragen : Politbarometer: Annalena Baerbock verliert an Wählergunst

Die Beliebtheitswerte von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sinken laut dem "ZDF"-Politbarometer deutlich. Eine Politikerin wiederum verteidigt den ersten Platz souverän.

Berlin | Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat laut dem ZDF-"Politbarometer" in kurzer Zeit deutlich an Zustimmung eingebüßt. In der am Freitag veröffentlichten Umfrage sackte ihr Beliebtheitswert im Vergleich zur vorherigen Befragung deutlich ab: Während sie vor zwei Wochen auf einen Skala von minus fünf bis fünf auf einen Wert von 1,0 kam, lag s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.