Coronavirus in Europa : Polen macht seine Grenzen dicht

Nach Dänemark schottet sich auch Polen ab und schließt die Grenzen zu seinen Nachbarländern.

von dpa

13. März 2020, 19:57 Uhr

Warschau | Polen schließt in der Corona-Krise seine Grenzen für Deutsche und alle anderen Ausländer. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Warschau mit.

Zudem sollen Polen, die in ihr Heimatland zurückkehren, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die Maßnahmen gelten nach Angaben der Regierung zunächst für zehn Tage.

Zuvor hatten bereits Tschechien und die Slowakei ihre Grenzen weitgehend abgeriegelt. Polen hatte am Donnerstag den ersten Todesfall in dem Land durch das neuartige Coronavirus bekanntgegeben. Landesweit haben sich bislang 68 Menschen mit dem Erreger infiziert. In Dänemark gibt es fast 800 Coronavirus-Fälle. Bislang starb dort niemand an dem Virus.

