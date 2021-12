Medien : Polen: Zehntausende protestieren gegen neues Rundfunkgesetz

Die polnische Regierung will mit einem Gesetz vor allem einen regierungskritischen Sender einschränken. Dagegen formiert sich Widerstand auf der Straße.

Palac Prezyden | Zehntausende haben am Sonntag in Polen gegen ein neues Rundfunkgesetz protestiert. Aus Sicht von Kritikern könnte es die Pressefreiheit einschränken. In Warschau versammelten sich Demonstranten vor dem Präsidentenpalast. Sie trugen Plakate mit Slogans wie „Freie Medien, freie Menschen, freies Polen“ und „Wir haben ein Recht auf die Wahrheit“. Prote...

