"Rassisten sind keine Alternative" : AfD-Chef Gauland gibt TV-Interview vor Anti-Rassismus-Plakat

Aktivisten haben während der ZDF-Wahlberichterstattung ein Plakat für Aufsehen gesorgt.

von dpa

01. September 2019, 21:18 Uhr

Berlin | Nichtsahnend hat AfD-Chef Alexander Gauland im ZDF ein Interview vor einem Plakat gegeben, das rassistisches Gedankengut anprangert.





Während der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei am Sonntagabend auf Fragen der ZDF-Journalistin Britta Schausten antwortete, wurde hinter ihm, durch eine Glaswand, ein selbstgemaltes Plakat in die Höhe gereckt mit der Aufschrift: "Rassisten sind keine Alternative" – offensichtlich in Anspielung auf die "Alternative für Deutschland". Auch bei Interviews anderer Politiker war das Schild während der Live-Übertragung zu sehen.



