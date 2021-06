„Versuch von Rufmord“ : Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock – Grüne weisen Kritik zurück

Ein Plagiatsjäger behauptet, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock habe in ihrem neuen Buch ganze Textpassagen abgeschrieben. Die Partei spricht von versuchtem Rufmord, auch der Verlag weist die Kritik zurück.

Wien | Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber wirft der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben – was die Grünen entschieden zurückweisen. In einem Blogbeitrag legt Weber Baerbock zur Last, einige Formulierungen aus dem Buch stammten nicht von ihr. "Und wenn man es genau nimmt, handelt es sich auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.