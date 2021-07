Arbeitsmarkt : Pflegenotstand trotz Lohnplus

In der Altenpflege gab es zuletzt spürbar höhere Löhne. Doch am Pflegenotstand hat das wenig geändert. Mit Spannung wird erwartet, welche Folgen Corona in der Branche hinterlässt.

Berlin | Trotz steigender Löhne klafft in der Altenpflege weiter eine Riesenlücke an unbesetzten Stellen. Auf 12.300 offene Stellen für Fachkräfte in der Branche kommen derzeit rund 3400 arbeitslose Pflegefachkräfte. „Da ist der Markt leer“, sagte ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Viele Pflege...

