Wohnungspolitik : Parteien nach Enteignungsvotum vorsichtig und skeptisch

Berlinerinnen und Berliner wollen große Wohnungskonzerne enteignen. Nach dem erfolgreichen Volksentscheid in der Hauptstadt muss die künftige Regierung schauen, ob das verfassungsrechtlich umsetzbar ist.

Berlin | Der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin dürfte die künftigen Regierungsparteien in ihren Koalitionsgesprächen und darüber hinaus weiter umtreiben. Die „Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen“ kündigte am Montag bereits an, den Druck weiter aufrecht zu erhalten. „Nur wenn wir stark sind, wird die Regierung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.