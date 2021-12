25 Tiere tot : Nach Wolfsangriff auf Schafherde: Wolfsberater schmeißt hin

Am Wochenende wurden in Niedersachsen erneut 25 Schafe gerissen. Pikant: Ein Modellprojekt des Landes sollte so einen Fall eigentlich verhindern.

Rade | Bis 2000 galt er in Deutschland lange als ausgestorben. Seit 2006 breitet sich der Wolf allerdings zunehmend dynamisch aus und sorgt bei Tierhaltern für Probleme. Erst in der Nacht zu Samstag wurden im Landkreis Osterholz in Niedersachsen laut "Kreiszeitung" erneut "mehr als 25" Schafe gerissen. Nur wenige Tage vorher fielen im Landkreis Cuxhaven mind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.