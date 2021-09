Bischofskonferenz in Fulda : Osnabrücker Bischof Bode gibt Kommissionsvorsitz ab

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode gibt den Vorsitz der Pastoralkommission in der Deutschen Bischofskonferenz ab. Dafür übernimmt jemand anders aus Osnabrück die Jugendkommission.

Osnabrück | Wie die katholische Nachrichtenagentur kna berichtet, hat der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode den Vorsitz der Pastoralkommission in der Deutschen Bischofskonferenz an den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf abgegeben. Bei ihrer Sitzung in Fulda haben die 60 deutschen Bischofe die Mitglieder der 14 bischöflichen Kommissionen neu gewählt. Weiterlesen...

