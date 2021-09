Corona-Pandemie : Österreich: 3G-Regel für Skipisten in der Wintersportsaison

Die Regierung in Wien hat die Corona-Regeln für die kommende Wintersportsaison in Österreich festgelegt. Diese orientieren sich an der Zahl der Covid-Patienten, die in Intensivbetten behandelt werden.

Wien | In Österreich gilt in der kommenden Wintersportsaison auf den Skipisten die sogenannte 3G-Regel. Seilbahnbetreiber dürfen nur gegen Covid-19 Geimpfte, Getestete oder Genesene befördern, wie die Regierung am Montag in Wien bekanntgab. Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen wird es für die Skilifte nicht geben, eine FFP2-Maskenpflicht jedoch sch...

