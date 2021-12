Kommentar : Notwehr: Warum die Impfpflicht ohne Alternative ist

Impfen tut Not. Weil Millionen das immer noch nicht verstanden haben oder nicht einsehen wollen, kommt nun wohl eine Impfpflicht. Das ist richtig so und eine Art von Notwehr, denn ansonsten droht eine Krise ohne Ende.

Osnabrück | Nun also doch: Plötzlich zeichnet sich eine politische Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht ab. Auf einmal erscheint wahrscheinlich, was viele Politiker bislang strikt abgelehnt haben. Man kann sie nun als Umfaller kritisieren und des Wortbruchs bezichtigen. Man kann es aber auch positiv sehen: Es schadet ja nicht, dass Politiker dazulernen und be...

