Einheitliche Corona-Regeln : Notbremse-Gesetz soll Flickenteppich glätten: Ab wann – und was sieht es vor?

Eine Novelle soll mehr Einheitlichkeit bei der Corona-Politik garantieren. Macht sie das Vorgehen auch demokratischer?

Berlin | Schluss mit dem Flickenteppich der Corona-Regeln: Bund und Länder haben ein Gesetz angekündigt, sodass die mühsam ausgehandelte "Notbremse" in Infektionsherden künftig für alle gilt – bundesweit und verbindlich, so lauten die Pläne. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer kündigte am Freitag in Berlin eine Ergänzung des Infektionssc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.