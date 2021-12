Schrecken in Nordkorea : Warum von Hinrichtungen unter Kim Jong Un nichts nach außen dringt

AFP PHOTO/KCNA via KNS

Das Regime in Nordkorea unter Kim Jong Un wird seit langem beschuldigt, mit öffentlichen Hinrichtungen die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen – doch davon dringt nichts nach außen.

Pjöngjang/Seoul | Menschenrechtlern zufolge versucht Nordkorea zunehmend, Berichte über öffentliche Hinrichtungen zu unterdrücken. Die Transitional Justice Working Group mit Sitz in Seoul in Südkorea erklärte am Donnerstag, dass die nordkoreanischen Behörden laut Zeugenaussagen ein wachsames Auge darauf haben, dass keine Informationen über die Hinrichtungen nach drauße...

