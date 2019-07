Hohe Strafzahlungen drohen : Nitrat im Grundwasser: Kommission hat Zweitverfahren eingeleitet

Die EU-Kommission hat ein sogenanntes Zweitverfahren gegen Deutschland wegen der Nitrat-Probleme im Grundwasser eingeleitet. Das teilte die Kommission am Donnerstag mit. Nun drohen hohe Strafzahlungen.

von Dirk Fisser

25. Juli 2019, 12:00 Uhr

Osnabrück | Nach Ansicht der Kommission hat Deutschland nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht genug zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat getan. Das Urteil bezog sich seinerzeit auf die alten Düngeregeln, die zu diesem Zeitpunkt bereits reformiert waren. Allerdings genügen auch die neuen Düngevorschriften der EU-Kommission nicht. Sie forderte mehrfach Nachbesserungen von der Bundesregierung.

Nach Auffassung der Kommissare ist Deutschland diesen Aufforderungen aber nur unzureichend nachgekommen. Das geht aus einem 20-seitigen Schreiben der Brüsseler Behörde an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor. Darin kritisiert die Kommission, dass Deutschland trotz der deutlichen und wiederholten Hinweise aus Brüssel keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat.

Ärger wegen "roter Gebiete"

Laut Mitteilung wurde es etwa versäumt, Maßnahmen für Gebiete zu benennen, die besonders von der Nitrat-Problematik betroffen sind. Hier sollen künftig noch strengere Düngeregeln gelten. Es sei „immer noch unklar“, so die Kommission, „wie und bis wann die Bundesländer verpflichtet sind, solche zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen.“Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte zuletzt in einem Brandbrief an die Bundesländer darauf gedrängt, sogenannte rote Gebiete auszuweisen.

Ausdrücklich sprach Klöckner in ihrem Schreiben Niedersachsen an. Die hiesige Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat für den Donnerstagnachmittag zu einer Nitrat-Pressekonferenz eingeladen.

In dem Bundesland werden deutschlandweit am meisten Nutztiere gehalten, dementsprechend viel Gülle fällt hier an. Hinzu kommen zahlreiche Biogasanlagen, bei denen sogenannte Gärreste entstehen. Beides wird als Dünger auf die Felder ausgebracht, dabei gelangt auch Nitrat in die Umwelt. Das brauchen Pflanzen einerseits zum Wachsen. Andererseits ist zu viel davon aber auch schädlich für die Umwelt, der Stoff kann mit einigem zeitlichen Verzug auch ins Grundwasser gelangen.

Grenzwerte vielerorts überschritten

Und genau hier weisen viele Messstellen Grenzwert-Überschreitungen auf. Die Bundesrepublik meldet die Ergebnisse von 697 Messstellen mit räumlicher Nähe zur Landwirtschaft an die europäischen Behörden – das sogenannte Nitrat-Messnetz. Dessen Dichte zählt zu den geringsten in Europa, teilte die Bundesregierung kürzlich auf Anfrage der FDP mit.

Zuletzt wiesen 28 Prozent der Messpunkte zu hohe Nitrat-Werte auf. Das Nitrat-Messnetz ist Teil eines etwa doppelt so großen bundesländerübergreifenden Messnetzes. Hier weisen etwa 18 Prozent der Punkte zu hohe Nitrat-Werte auf. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm Nitrat pro Liter.

dpa-infografik

Agrarverbände und die FDP kritisieren, dass Messnetz sei nicht repräsentativ. Sie forderten ein europaweit einheitliches System aufzubauen.



Letzte Frist für Regierung

Deutschland bleibt nun ein Zeitfenster von acht Wochen, um auf die Vorwürfe der EU-Kommission zu reagieren. Möglicherweise wird diese letzte Frist von Bund und Ländern noch genutzt, um die letzten Kritikpunkte aus Brüssel abzuarbeiten.

Gelingt es allerdings nicht, die Kommissare zu überzeugen, dann wird Brüssel erneut den Europäischen Gerichtshof anrufen. Dabei wird die Kommission gleich einen möglichen Betrag nennen, den Deutschland für seine Verfehlungen zahlen soll. Dies können mehr als 800.000 Euro pro Tag sein.