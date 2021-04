Bundes-Notbremse für Corona-Hotspots : Niedersachsens Ministerpräsident hält mit aller Macht an Modellkommunen fest

Stephan Weil (SPD) drängt darauf, dass das Land den Modellversuch zur Öffnung von Innenstädten trotz der geplanten Bundes-Notbremse umsetzen kann.

Schwerin | Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält daran fest, in seinem Bundesland so genannte Modellkommunen an den Start zu bringen, in denen probehalber Einzelhandelsgeschäfte, die Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien öffnen können. Allerdings sieht die Bundes-Notbremse solche Modellvorhaben bislang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.