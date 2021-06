Sinkende Inzidenzwerte : Niedersachsen will Kontaktbeschränkungen großzügig lockern

10 Personen aus 10 Haushalten bei einer Inzidenz von 10 bis 35. Liegt die Inzidenz unter 10, sollen sogar 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen bei privaten Treffen erlaubt sein. In der Gastronomie soll es bei geschlossenen Feiern gar keine zahlenmäßige Begrenzung mehr geben.

Schwerin | Die Corona-Zahlen in Niedersachsen befinden sich erfreulicherweise weiter im Sinkflug. Landesweit lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag bei 9,8. In 29 Landkreisen und Städten war die Inzidenz bereits unter 10 gesunken. Das Land Niedersachsen will die Corona-Regeln daher weiter lockern. Und das schon vor Ablauf der aktuellen Verordnung, die eigentlic...

