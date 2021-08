Neue Verordnung kommt bis 25. August : Niedersachsen kippt für Geimpfte fast alle Corona-Beschränkungen

Für Geimpfte und Genesene fallen spätestens ab dem 25. August die meisten Corona-Beschränkungen. Ungeimpfte indes müssen ab einem bestimmten Grenzwert einen negativen Test vorlegen, wenn sie etwa ins Restaurant wollen.

Schwerin | Niedersachsen verfolgt in der Pandemiebewältigung eine völlig neue Strategie. So soll es bis zu einem bestimmten Grenzwert kaum noch Corona-Beschränkungen geben. "Wir werden auf den Stufenbau, wie wir ihn derzeit kennen und anwenden, weitestgehend verzichten", betonte der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, am Mittwoch vor Journalisten in Hannover. L...

