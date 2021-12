Für drei Tage : Niedersachsen hebt die Präsenzpflicht an den Schulen auf

Niedersachsens Schüler müssen von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Dezember, nicht mehr in die Schule - wenn die Eltern zustimmen. Verlängert werden die Ferien aber nicht.

Hannover | Das Land Niedersachsen hebt an den letzten drei Schultagen vor Weihnachten die Präsenzpflicht an den Schulen auf. Per formlosem Antrag bei der Schule können Erziehungsberechtigte ihre Kinder in dieser Zeit für drei Tage vom Präsenzunterricht befreien. Distanzlernen findet für diese Schüler nicht statt. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Fre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.