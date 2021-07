Nach Kritik der Stiko : Niedersachsen hält an Impf-Aktionen für Kinder und Jugendliche fest

Von der Kritik der Stiko an den Sonder-Impfaktionen für Jugendliche zeigt das Land sich unbeeindruckt. Es sollen auch weiterhin bei freier Wahl des Impfzentrums Corona-Schutzimpfungen für ab Zwölfjährige angeboten werden.

Hannover | Ungeachtet der Kritik der Ständigen Impfkommission (Stiko) hält Niedersachsen an seinem gesonderten Impfangebot für Kinder und Jugendliche fest. So könnten auch weiterhin in 35 der 50 Impfzentren im Land Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem einzig für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden, erklärte die ...

