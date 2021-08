Zwischen 2009 und 2019 : Niedersachsen: Fernstraßenbau verschlingt Fläche von fast 470 Fußballfeldern

Der aus Hannover stammende Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) fordert: "Wir müssen den Flächenfraß durch immer neue Straßen in Niedersachsen stoppen."

Schwerin | Zwischen den Jahren 2009 und 2019 wurden in Niedersachsen durch den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen insgesamt 335 Hektar Fläche versiegelt. Das entspricht in etwa der Größe von 469 Bundesliga-Fußballfeldern und macht in elf Jahren durchschnittlich 30,45 Hektar pro Jahr (fast 43 Fußballfelder). Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.