Afghanistan am Abgrund : Newsblog: Kabul vor dem Fall an militant-islamistische Taliban

Nach ihrem teils kampflosen Vormarsch durch Afghanistan soll nun auch die Hauptstadt Kabul der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban unterstellt werden. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

Kabul | Afghanistans Hauptstadt Kabul steht vor dem Fall an die radikalislamischen Taliban. Die Islamisten hatten in den vergangenen Tagen eine afghanische Stadt nach der anderen oft kampflos eingenommen, zuletzt auch das strategisch wichtige Dschalalabad im Osten und den früheren Bundeswehr-Standort Masar-i-Scharif im Norden. Am Sonntag rückten die Islamiste...

