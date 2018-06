"Anhaltend illegales Verhalten" : New Yorker Justiz verklagt Trump-Familie wegen ihrer Stiftung

Der Vorwurf: US-Präsident Donald Trump soll Geld aus seiner Stiftung für persönliche Zwecke verwendet haben.

von Lorena Dreusicke

14. Juni 2018, 17:16 Uhr

New York | Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaates New York hat US-Präsident Donald Trump wegen der mutmaßlich illegalen Verwendung von Geldern aus seiner Familienstiftung für persönliche Zwecke verklagt.

Die am Donnerstag veröffentlichte Klage richtet sich auch gegen seine beiden ältesten Söhne und seine Tochter Ivanka. Die Strafverfolger verlangen die Erstattung einer Summe von 2,8 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) und die Schließung der Stiftung.

Hier lesen Sie das Papier der Generalstaatsanwältin Barbara Underwood.

In der Klage ist von "anhaltenden Verstößen" gegen Bundes- und New Yorker Gesetze zu Wohltätigkeitsorganisationen "über mehr als ein Jahrzehnt" die Rede. "Die Trump Foundation war wenig mehr als ein Scheckbuch für Zahlungen von Herrn Trump oder seinen Unternehmen an gemeinnützige Organisationen, unabhängig von deren Zweck oder Rechtmäßigkeit", sagte Staatsanwältin Underwood.

Demnach soll Trump die Stiftung benutzt haben, um für seine Hotels und Eigengeschäfte zu werben und private Einkäufe zu tätigen. Außerdem sei mit der Stiftung illegalerweise die Präsidentschaftskampagne 2016 unterstützt worden. Underwood nennt in dem Bezug die Summe von 2,8 Millionen Dollar, die Trump als Wahlkampfhilfe verwendet haben soll. Die Mail seines Kampagnenmanagers belege diese Theorie.

Trump teilt aus

Donald Trump meldete sich umgehend auf Twitter zu den Vorwürfen. Die "schmierigen New Yorker Demokraten" täten alles in ihrer Macht, um seine wohltätige Stiftung zu verklagen, schrieb er erbost:



Gegen den früheren Generalstaatsanwalt für den Staat New York, Eric Schneiderman, teilte er auch persönlich aus. Schneiderman habe den "lächerlichen" Fall zwei Jahre lang ignoriert, jetzt würden ihn "dessen Jünger" wieder hervorkramen, zetert Trump.