Verteidigung : Neuem europäischen Kampfjet droht Zeitverzug

Kann Deutschland bei Luftkampfsystem FCAS mithalten? Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist optimistisch. Aber...

Paris | Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zuversichtlich zum milliardenschweren deutsch-französischen Rüstungsprojekt eines neuen Kampfflugzeugs gezeigt. Man sei in „einer sehr entscheidenden Phase“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Paris bei einer Debatte der Denkfabrik Ifri und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es seie...

