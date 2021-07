Treffen in Katar : Neue Gespräche zwischen afghanischer Regierung und Taliban

Die innerafghanischen Friedensgespräche sind bisher kaum vorangekommen. Und die Sicherheitslage in dem Land hat sich dramatisch verschlechtert.

Kabul/Doha | Hochrangige Vertreter der afghanischen Regierung und der militant-islamistischen Taliban sind am Samstag in Katar zusammengetroffen, um die ins Stocken geratenen Friedensgespräche weiterzuführen. Sie sollten gegen Mittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Doha beginnen, teilte ein Sprecher des afghanischen Hohen Rats für Versöhnung mit. Die vom Ratsvo...

