Planen, bauen, Bürgern zuhören : Neue Bahnstrecken: Warum Schienenprojekte so lange dauern

20 Jahre: So lange dauert ein Schienen-Großprojekt in Deutschland im Schnitt von der Planung bis zur Fertigstellung. Wenn bis 2030 doppelt so viele Menschen auf der Schiene unterwegs sein sollen wie bisher, muss sich das Ausbau-Tempo erhöhen. Nur wie?

Berlin/Hamburg | Bauen, bauen, bauen: Das ist nicht nur das Motto für Wohnraum in Ballungsgebieten, sondern – Bahnreisende müssen nun stark sein – auch für die Schiene. Wenn dort künftig deutlich mehr Menschen und Güter unterwegs sein sollen, braucht es mehr Infrastruktur. Es ist die zentrale Aufgabe künftiger Verkehrspolitik. Doch derzeit dauert es im Schnitt 20 Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.