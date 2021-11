Parlamentswahl : Neue Anti-Korruptions-Partei siegt bei Neuwahl in Bulgarien

Bulgarien kann nach drei Anläufen auf eine Regierung hoffen. Eine neue Anti-Korruptionspartei gilt dabei als „Erlöserin“ aus einer politischen Sackgasse - auch wenn das Parlament zersplittert ist.

Sofia | Zwei bulgarische Absolventen der US-Eliteuniversität Harvard konnten in der Wahlnacht ihre Freude kaum verbergen. Denn ihre neu gegründete Partei „Wir führen den Wandel fort“ (PP) gewann am Sonntag mit rund 25 Prozent überraschend die dritte Parlamentswahl in Bulgarien seit dem Frühjahr. Der Anti-Korruptions-Partei der früheren Interims-Minister Ki...

