Medienberichte : Nahostkonflikt: Israel und Hamas vereinbaren Waffenruhe

Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Auch die militante Palästinenserorganisation Hamas stimmte zu.

Tel Aviv/Gaza | Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat am späten Donnerstagabend eine Waffenruhe im Konflikt mit Israel bestätigt, die kurz zuvor von der israelischen Regierung verkündet worden war. «Die Waffenruhe ist wechselseitig und tritt beidseitig am Freitag 02.00 Uhr (01.00 Uhr MESZ) in Kraft», sagte Taher al-Nuno, ein Berater des Hamas-Chefs Is...

